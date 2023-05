Hypomeeting Götzis - Jente Hauttekeete cinquième Belge de l'histoire à passer les 8.000 points en decathlon

Hauttekeete a débuté la seconde journée avec un chrono de 14.29 sur 110m haies avant d'enchaîner par un lancer à 40m26 au disque et un saut à 4m80 à la perche. Le Gantois a ensuite glissé dans le classement après un javelot lancé à 49m44. Il a ensuite conclu son decathlon avec un record personnel sur 1500m en 4:32.71. Hauttekeete termine donc à la 12e place avec 8.075 points et reste sous le minima pour les Mondiaux de Budapest fixé à 8.460 points mais il peut se qualifier via le classement mondial. En cas de non-qualification, il se concentrera sur l'Euro espoirs en Finlande au mois de juillet. La victoire à Götzis est revenue au Canadien Pierce Lepage, qui a signé la meilleure performance de l'année avec 8.700 points. Il a devancé son compatriore Damian Warner, 2e avec 8.619 points, et le Norvégien Sander Skotheim, 3e avec 8.590 points. (Belga)