Invasion de l'Ukraine - La Russie met en garde contre une escalade du conflit si la livraison d'armes se poursuit

Andrei Kelin, interrogé par la BBC samedi, a fait savoir que les actions de pays membres de l'OTAN, "en particulier du Royaume-Uni", risquaient de prolonger le conflit et de déclencher une "nouvelle dimension" dans la guerre. Le diplomate a fait valoir que la Russie disposait "d'énormes ressources" et, bien que la guerre fait rage depuis un an, a assuré que son pays n'avait pas encore "vraiment agi sérieusement" en la matière. M. Kellin a déclaré: "La Russie est 16 fois plus grande que l'Ukraine. Nous avons d'énormes ressources. Tôt ou tard, bien sûr, cette escalade pourrait entrer dans une nouvelle dimension dont nous n'avons pas besoin et que nous ne voulons pas. Nous pouvons faire la paix demain". Interrogé sur les preuves qui s'accumulent de crimes de guerre perpétrés par la Russie, l'ambassadeur a assuré que l'Ukraine était celle responsable de crimes de guerre. Il a ensuite affirmé que les Nations Unies n'avaient aucun pouvoir pour enquêter sur des crimes de guerre. (Belga)