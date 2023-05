Invasion de l'Ukraine - Un mort à Kiev après une attaque "massive" de drones russes

"Dans le district de Solomyanskyi de la capitale, en raison d'une chute de débris de drones près d'une station-service, une femme de 35 ans a été hospitalisée et un homme de 41 ans est mort", a écrit M. Klitschko sur Telegram. Il avait expliqué un peu plus tôt que la défense aérienne de Kiev avait abattu "plus de 20 drones" qui se dirigeaient vers la ville. Le maire a qualifié cette nouvelle attaque de "massive" et appelé la population à rester à l'abri, mettant en garde contre de nouvelles vagues de drones fondant sur Kiev "en provenance de plusieurs directions à la fois". Un incendie s'est également déclaré dans les locaux d'une entreprise du district d'Holosiivskyi, a-t-il ajouté. M. Klitschko avait fait état peu après 02H00 locales (23H00 GMT samedi) de premières explosions, qui se poursuivent, selon lui. La capitale ukrainienne a été régulièrement visée en mai. Le chef de l'administration civile et militaire locale, Serhïi Popko, avait dénombré vendredi "13 attaques" nocturnes depuis le début du mois. (Belga)