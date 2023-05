Jumping CSI de Rome - Koen Vereecke termine sixième et meilleur Belge du Grand Prix

Dans un Grand Prix disputé sur deux tours, seules cinq combinaisons ne sont pas parties à la faute sur les deux tours. Thieme s'est montré le plus rapide devant le Suédois Jens Fredricson, sur Markan Cosmopolit, et le Brésilien Stephan de Freitas Barcha (Chevaux Primavera Montana Imperioa Egipcio). Vereecke se classe lui sixième et meilleur Belge après avoir commis une erreur dans le premier tour et aucune dans le second. Pieter Devos (Nascar van 't Siamshof) termine lui 11e après deux fautes dans le second tour. Wilm Vermeir (IQ van 't Steentje) et le vice-champion du monde Jérôme Guery (Cristel) se sont eux classés respectivement 16e et 18e. (Belga)