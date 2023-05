Jupiler Pro League - Karel Geraerts est fier de son groupe : "On n'a pas bien joué, mais je suis satisfait"

"L'équipe a montré beaucoup de volonté et de confiance aujourd'hui", a commencé Geraerts. "Nous sommes une équipe qui vise toujours ce but. Nous n'avons certainement pas joué un grand match. Nous n'avons jamais trouvé le bon rythme. Mais l'Antwerp n'a pas eu connu une rencontre tranquille non plus. Nous l'avons vu et après la pause, il y avait ce carton rouge. En résumé : ce n'était pas un bon match, mais je suis très satisfait au final." L'USG a dû se passer de son capitaine Teddy Teuma dimanche en raison d'une blessure à l'adducteur alors que Victor Boniface, à moitié en forme, a joué quinze minutes. "Et puis Siebe (Van der Heyden, ndlr) et Yorbe (Vertessen, ndlr) sont aussi sortis sur blessure pendant le match. De plus, Senne (Lynen, ndlr) est probablement suspendu la semaine prochaine", soupire Geraerts. "Nous avons une très bonne équipe, avec une excellente mentalité, et nous comptons sur tout le monde. Cela a encore été prouvé aujourd'hui. Les joueurs ont tout donné. Des gars comme Sykes, qui n'a pratiquement pas joué depuis des mois, ou Puertas, qui en tant que remplaçant a déjà tant donné et l'a encore montré, sont très importants. On espère pouvoir récupérer Teddy contre le Club Bruges la semaine prochaine, mais cela reste à voir. Et tout le monde peut voir que Boniface n'était pas en forme aujourd'hui. Ce sera un combat, mais je compte sur mon équipe pour tout donner à nouveau dans les sept prochains jours." (Belga)