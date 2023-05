Jupiler Pro League - L'Antwerp avec son onze habituel, l'Union sans Boniface et Teuma

Le gardien Jean Butez aura devant lui Jelle Bataille, le capitaine Toby Alderweireld, William Pacho et Gaston Avila. Arthur Vermeeren, Calvin Stengs et Jurgen Ekkelenkamp s'occuperont de l'entrejeu. En pointe, Vincent Janssen sera soutenu par Arbnor Muja et Michel-Ange Balikwisha. Ritchie De Laet est forfait en raison d'une blessure au mollet. En face, Karel Geraerts doit se passer de son capitaine Teddy Teuma, qui était incertain et ne figure pas sur la feuille de match. Oussama El Azzouzi prendra sa place dans l'entrejeu. Victor Boniface commencera la rencontre sur le banc. Gustaf Nilsson le remplacera aux côtés de Simon Adingra en attaque. Anthony Moris défendra la cage unioniste. Ismaël Kandouss, Christian Burgess et Siebe van der Heyden composeront le trio défensif. Bart Nieuwkoop et Loïc Lapoussin évolueront sur les flancs. Senne Lynen, El Azzouzi et Lazare Amani animeront l'entrejeu derrière Nilsson et Adingra. L'Antwerp peut devenir champion de Belgique pour la première fois depuis 66 ans et réussir le doublé après sa victoire en coupe de Belgique. Pour cela, les Anversois doivent imposer. En cas de partage ou de victoire de l'Union, le verdict sera reporté à la dernière journée. Les deux équipes comptent le même nombre de points, 45, mais au moment de la division des points par deux après après la phase classique, ceux de l'Union avaient été arrondis à l'unité supérieure, contrairement à ceux de l'Antwerp, qui a dès lors l'avantage en cas d'égalité. (Belga)