Jupiler Pro League - L'Union arrache un partage à l'Antwerp, le titre se jouera lors de la dernière journée

Avec le soutien de ses supporters à domicile et l'objectif de décrocher le doublé, l'Antwerp lançait parfaitement son match sur une ouverture du score signée Janssen, idéalement servi par Stengs (14e). Ce dernier était proche de doubler le score au marquoir en fin de première période mais son tir aux alentours du point de penalty passait au-dessus de la barre de Moris (43e). L'Union prenait un sérieux coup au moral à l'heure de jeu avec l'exclusion de Lynen (58e) qui allait, sans aucun doute, rendre la tâche des Bruxellois un peu plus compliquée. Malgré plusieurs changements, l'USG n'arrivait pas à trouver la faille durant les 25 premières minutes de la seconde période, maîtrisée par l'Antwerp. Muja s'offrait d'ailleurs le premier tir de cette deuxième mi-temps mais ce dernier finissait dans les bras de Moris, attentif (70e). Et pourtant, contre toute attente, c'est Puertas, ou plutôt un autobut de Vermeeren, qui relançait totalement l'Union dans le match (80e). Après avoir tenté sa chance une première fois, le tir du Suisse était dévié sur sa deuxième tentative et trompait Butez. Un but qui jetait un grand froid au Bosuil qui se voyait déjà soulever le trophée dix minutes plus tard. Moris renvoyait un ultime tir de l'Antwerp dans les dernières secondes au-dessus de sa barre (90e+6) avant de voir l'arbitre siffler la fin du match suite à un corner qui n'a rien donné. (Belga)