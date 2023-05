La Grande-Bretagne étudie avec les supermarchés une limitation des prix

"Il s'agit de discussions constructives avec les supermarchés sur la façon dont nous pouvons collaborer, pas sur une quelconque forme de contrainte", a indiqué le ministre de la Santé publique, Steve Barclay, à la BBC. Il n'est donc pas question que le gouvernement contrôle les prix. Cette limitation des prix pourrait concerner des produits comme le pain ou le lait. Le gouvernement britannique semble vouloir s'inspirer du cas de la France où les chaînes de supermarchés se sont engagées depuis mars à réclamer un prix le plus bas possible pour une large sélection de marchandises, que les magasins peuvent choisir eux-mêmes, mais qui couvriraient les besoins vitaux primaires. Alors qu'on en est qu'au stade des discussions outre-Manche, certaines voix se montrent déjà critiques envers une telle démarche, estimant qu'elle aura peu d'effets réels sur la population et qu'elle risque d'être préjudiciable pour les petits acteurs de la distribution. Le Premier ministre Rishi Sunak a fait de la réduction du coût de la vie une de ses priorités. Il table sur une inflation aux alentours des 5% d'ici la fin de l'année, mais l'objectif semble encore loin puisque elle était encore de 8,7% en avril. (Belga)