La Liga - L'Espanyol Barcelone relégué après son partage à Valence

Cesar Montes (40e) et Martin Braithwaite (50e) ont permis aux Catalans d'y croire après le but d'ouverture de Diego Lopez (38e) mais Samuel Lino a inscrit le but égalisateur fatal dans les arrêts de jeu (90e+3). Avec 36 points, l'Espanyol reste 19e et ne peut plus revenir le Celta Vigo, 17e et premier non-relégable, qui compte 40 points avec une rencontre encore à disputer. (Belga)