Les Belges à l'étranger - Aston Villa et Dendoncker en Europe, Trossard s'offre deux assists avec Arsenal

En course pour la dernière place attribuant un ticket européen, Aston Villa a rapidement pris les commandes du match sur un but de Luiz alors qu'en parallèle, Tottenham, concurrent pour le même ticket, avait marqué face à Leeds. Watkins doublait la mise pour les Villans alors qu'Undav, l'ancien de l'Union, réduisait le score (2-1) pour Brighton avant la mi-temps. Leander Dendoncker n'a pas disputé la moindre minute de jeu. Arsenal a infligé une correction à Wolverhampton pour sa dernière de la saison à domicile (5-0). Un match sans vrai enjeu pour les Gunners qui terminent deuxièmes derrière Manchester City, champion. Alors que ce match n'avait plus d'enjeu pour eux, les Gunners ne tardaient pas à mettre les Wolves KO debout en plantant trois buts en 16 minutes (11e, 14e, 27e) avec un assist de Trossard, titulaire, sur le troisième. Le Diable Rouge s'en est d'ailleurs offert un deuxième sur le but de Gabriel Jesus (58e) avant la cerise sur le gâteau signée Kiwior (78e). Crystal Palace et Nottingham se sont neutralisés (1-1) dans ce dernier match. Orel Mangala était titulaire pour Nottingham, mais a été remplacé, alors qu'Albert Sambi Lokonga est resté sur le banc côté Palace. Enfin dans le dernier match concernant des Belges, Liverpool et Southampton se sont quittés dos à dos sur un score impressionnant de 4-4. Un match sans grande importance puisque la relégation était déjà actée pour les Saints et Roméo Lavia, qui a joué 63 minutes. (Belga)