Les Belges à l'étranger - Benteke, buteur, ne peut empêcher la défaite de DC United, Vanzeir et les Red Bulls battus

Benteke a inscrit son 7e but de la saison en fin de partie sur les suites d'un corner, après une première tentative de Derrick Williams repoussée par le gardien Sean Johnson (87e). Toronto menait déjà 2-0 à ce moment-là, grâce à Deandre Kerr (14e) et Kosi Thompson (72e), sur deux passes décisives de Lorenzo Insigne. Mécontent de la prestation de ses joueurs, Wayne Rooney, l'entraîneur de DC United, avait effectué trois changements juste avant la fin de la première mi-temps. Benteke est resté tout le match sur le terrain. DC United pointe au huitième rang de la conférence Est avec 19 points en 15 rencontres. Toronto, qui restait sur quatre matchs sans victoire, quitte la lanterne rouge de cette conférence et occupe la 14e place avec 16 points. Les New York Red Bulls, avec Dante Vanzeir titularisé, a été battu 1-0 par les Seattle Sounders. Vanzeir a été remplacé à la pause, alors que Jordan Morris avait déjà inscrit le seul but du match (22e). Il s'agissait de la première titularisation en championnat de Vanzeir après sa suspension de six matchs dans une affaire de racisme. L'ancien attaquant de l'Union Saint-Gilloise était monté au jeu lors de la précédente journée de MLS la semaine passée et avait joué tout le match (et marqué) lors de la défaite aux tirs au but de son équipe en US Open Cup mardi. Les New York Red Bulls occupent la 13e position à l'Est avec 16 points, Seattle est en tête à l'Ouest avec 26 unités. (Belga)