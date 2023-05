Les Belges à l'étranger - Inquiétude autour de Kevin De Bruyne avant la finale de la FA Cup

Le duo offensif de Manchester City et le défenseur Ruben Dias n'étaient pas présents pour cause de blessure lors de la défaite 1-0 contre Brentford à l'occasion de la dernière journée de Premier League. Les champions 2022-2023, qui affronteront Manchester United à Wembley samedi alors qu'ils tentent de signer un triplé historique, ont dû faire sans De Bruyne et Grealish mais également sans Erling Haaland laissé sur le banc. "Je n'ai rien à redire sur la façon dont nous nous sommes comportés sur le terrain, j'ai dit aux joueurs tout à l'heure 'vous avez remporté le titre, profitez de deux jours avec vos familles et ensuite nous nous préparerons pour la première finale'", a confié Guardiola après la rencontre. Lorsqu'on lui a demandé si les joueurs absents dimanche seraient aptes pour la finale à Wembley, Guardiola n'a pas donné plus de détails. "Je ne sais pas pour le moment. Avec un peu de chance. Ruben, Jack et Kevin ne pouvaient pas jouer (aujourd'hui). C'est comme ça. Je pense qu'ils seront prêts mais c'est difficile d'être prêt uniquement avec l'entraînement." (Belga)