L'Iran augmente ses exportations avec la Russie de 30%

Les volumes commerciaux expédiés en Russie s'élevaient à 744 millions de dollars lors de la dernière année du calendrier perse qui se terminait fin mars. La Russie devient ainsi le 10e plus gros client de produits iraniens. Tous deux confrontés à des sanctions internationales, l'Iran et la Russie ont étendu leur coopération sur les plans militaire et économique. Selon des sources occidentales, la république islamique assisterait Moscou dans le conflit en lui procurant des drones kamikazes, ce que Téhéran dément. Les deux nations s'entendent également dans les secteurs énergétique et financier. (Belga)