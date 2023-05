Quelque 20.000 spectateurs aux portes ouvertes du 15ème wing de Melsbroek

L'unité fête cette année le 75ème anniversaire de sa création, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de la Force aérienne belge. C'est la première fois en dix ans que le 15ème wing s'ouvrait ainsi au public alors qu'il est en pleine transformation en termes de matériel et d'infrastructures. L'unité a remplacé fin 2021 ses vénérables C-130H Hercules par sept - et bientôt huit, dont un luxembourgeois - Airbus A400M Atlas et dispose de deux avions d'affaires haut de gamme Falcon 7X pour le transport de personnalités. Elle s'est aussi dotée d'un nouveau complexe de maintenance et d'un simulateur de vol pour l'A400M qui a été inauguré lundi. Au cours de ces deux journées, le public a pu découvrir les avions en service au sein de la composante Air, dont l'ensemble de la flotte d'A400M, au lendemain du rapatriement en avion militaire depuis l'Iran de l'otage belge Olivier Vandecasteele. Des démonstrations - mais pas d'acrobatie aérienne en raison de la proximité des pistes de Brussels Airport - ont eu lieu à plusieurs reprises, comme un atterrissage d'assaut effectué par un A400M de la 20ème escadrille avec des troupes du "Special Operations Regiment" (SOR). La police fédérale a aussi présenté les hélicoptères de sa Direction de l'appui aérien (DAFA). Cette unité, elle aussi basée à Melsbroek, célèbre pour sa part son 30ème anniversaire. "Nous terminons le week-end avec 20.000 visiteurs", a indiqué le service des relations publiques de la base à l'agence Belga. (Belga)