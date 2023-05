Roland-Garros - David Goffin éliminé dès le 1er tour par Hubert Hurkacz

Goffin, 32 ans, et Hurkacz, 26 ans, se retrouvaient un an après la victoire du Polonais au 3e tour à la Porte d'Auteuil. Goffin, qui avait remporté le premier duel entre les deux joueurs à Rome en 2022, commençait bien la rencontre en faisant le break dès le premier jeu du match. Mais Hurkacz débreakait dans le quatrième jeu puis prenait le service de Goffin pour mener 5-3. Il remportait le set 6-3. Malgré un break rapide de Hurkacz (2-1), Goffin revenait à un set partout après avoir gagné quatre jeux de suite (4-5) et conclu la manche sur le service de son adversaire. Le troisième set tournait à l'avantage de Hurkacz. Goffin était pourtant le premier à faire le break (1-3), mais le Polonais débreakait aussitôt puis prenait l'avantage dans le neuvième jeu. Goffin ne s'avouait pas vaincu et dominait le quatrième set 2-6. Le tournant du cinquième set survenait dans le cinquième jeu, avec le break de Hurkacz. Dans le jeu suivant, Goffin glissait et tombait sur sa cheville, mais pouvait reprendre la partie après une brève interruption. Cependant, il ne parvenait plus à renverser la situation. Goffin disputait les Internationaux de France pour la 12e fois. Un quart de finale atteint en 2016 constitue son meilleur résultat, alors qu'il prend la porte dès le premier tour pour la cinquième fois. Au tour suivant, Hurkacz rencontrera le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 39), vainqueur 6-2, 2-6, 0-6, 7-5, 6-3 de l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 135), issu des qualifications. Goffin était le seul Belge dans le tableau masculin. (Belga)