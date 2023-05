Roland-Garros - Elise Mertens se défait de Viktoria Hruncakova et se hisse au deuxième tour

Sur le court N.7, Mertens commençait parfaitement la rencontre, avec trois breaks sur les deux trois premiers services de son adversaire (5-0). Elle perdait ensuite sa mise en jeu, mais un nouveau break lui offrait la première manche. Dans le deuxième set, la N.1 belge concédait deux fois son service (0-1 et 2-3), mais réussissait trois breaks. Alors qu'elle pouvait servir pour le gain du match, elle voyait son adversaire revenir à 5-4. Ce n'était que partie remise pour la native de Louvain qui a validé sa qualification sur le service de son adversaire. Mertens, 27 ans, avait remporté ses deux premiers duels face à Hruncakova, 25 ans. Mertens participe aux Internationaux de France pour la septième fois de sa carrière. En simple, elle a atteint à deux reprises le quatrième tour, en 2018 et l'an passé. En double, il s'agit du seul Grand Chelem qu'elle n'a pas encore remporté, une demi-finale en 2019 constituant son meilleur résultat. Mertens rencontrera au deuxième tour soit l'Américaine Caty Mcnally (WTA 57) soit la Roumaine Ana Bogdan (WTA 63). Ysaline Bonaventure (WTA 84) et Maryna Zanevska (WTA 89) sont les deux autres Belges engagées dans le tableau du simple dames à Paris. Elles entreront en compétition lundi respectivement contre la Russe Anna Blinkova (WTA 56) et la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 58). En simple messieurs, David Goffin (ATP 111) a été éliminé au 1er tour par le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 14) 6-3, 5-7, 6-4, 2-6, 6-4. (Belga)