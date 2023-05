Roland-Garros - Gigounon, le coach de Goffin: "Les gens sont très durs avec David en Belgique"

"On sait que ce genre de match peut engendrer un tournant dans une saison", a-t-il expliqué. "On l'a vu l'an dernier avec ce match contre Tiafoe qu'il gagne en quatre sets sur le même court. Malheureusement, il se blesse après contre Hurkacz. Puis, il y a Humbert à Wimbledon, suivi d'une nouvelle victoire contre Tiafoe. Ce sont des matches charnières. Et aujourd'hui, au cinquième set, avec un petit manque de confiance, c'est compliqué. Cela aurait pu se finir avant, car David a eu beaucoup d'occasions dans chaque set. Mais Hurkacz a été un plus constant et c'est la raison pour laquelle il s'en sort." Sorti du top 100 pour la première fois depuis l'été 2014, David Goffin traverse une période difficile, mais Germain Gigounon n'est pas inquiet pour autant. "Il n'y a pas la victoire au bout, mais on a clairement vu que par moments David était meilleur sur le terrain que le 13e joueur mondial. Et on l'avait vu aussi par moments contre Zverev. Si David peut malmener ces joueurs-là, c'est que le niveau est encore là. Maintenant, comme dit Yannis, il manque de constance. Et pour cela, il va falloir gagner des matches. Commencer ici par Hurkacz n'était pas le plus simple, mais il faut continuer dans cette voie. Je pense que les gens sont très durs avec David en Belgique, en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais, cela fait partie du sport. Il faut passer au-dessus." (Belga)