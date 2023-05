Roland-Garros - Hurkacz soulagé d'avoir battu Goffin: "David m'en a fait voir de toutes les couleurs"

"Ce fut une grande bagarre. David m'en a fait voir de toutes les couleurs", a-t-il raconté après sa victoire. "Nous avons tout laissé sur le court et je suis très heureux de la manière dont je me suis comporté. David est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui possède un arsenal de coups très fouillé. Il est capable de jouer du grand tennis. Je savais dès lors que je devais être prêt. À l'arrivée, j'ai sans doute joué deux ou trois jeux mieux que lui. Je suis resté agressif dans le cinquième set, quand c'était serré. Je me suis fait confiance et j'ai lâché mes coups. Et cela a payé. Il fallait que je le maintienne sous pression, sans quoi il aurait pu en profiter pour prendre l'ascendant avec son jeu varié. J'ai joué quelques très bons points." C'est la deuxième fois consécutive qu'Hubert Hurkacz domine David Goffin à Roland-Garros, après l'avoir battu l'an dernier au troisième tour. Il affrontera mercredi au deuxième tour le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 39), coaché par le Limbourgeois Kristof Vliegen. (Belga)