Tour d'Italie - Ému, Mark Cavendish savoure une "magnifique" dernière victoire sur le Tour d'Italie

"Cela a été une longue bataille pour arriver ici", a entamé le sprinteur d'Astana Qazaqstan. "On est passé tout près deux ou trois fois, auparavant." Plus vieux vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie à 38 ans et 7 jours, 'Cav' était manifestement ému d'avoir remporté la dernière étape de son dernier Giro, alors qu'il partira à la retraite en fin de saison. "Mes gars ont fait un incroyable travail. Mes amis ont fait un incroyable travail", a-t-il souri. Son ancien équipier et compatriote Geraint Thomas, qui a terminé deuxième du classement général, a fait office de poisson-pilote pour Cavendish dans les derniers kilomètres. La boucle est presque bouclée pour l'homme de l'Île de Man, qui a remporté 17 victoires au total sur le Tour d'Italie. "Ma première victoire sur un grand tour, c'était en 2008, sur le Giro. Gagner ici, à Rome, c'est magnifique. C'est une chose à faire une fois dans sa vie, gagner devant le Colisée", a savouré Mark Cavendish avec un large sourire. "Je suis si content", a-t-il conclu. Le sprinteur britannique, qui devrait participer au prochain Tour de France, aura encore l'occasion d'écrire l'histoire avant sa retraite. En cas de victoire sur la Grande Boucle, Cavendish deviendrait seul le recordman de victoires dans le plus prestigieux des grands tours. Pour l'instant, il a gagné 34 victoires, autant qu'Eddy Merckx. (Belga)