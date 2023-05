Tour d'Italie - Primoz Roglic a "beaucoup profité" des deux dernières journées et de son triomphe

"Je ne réalise pas encore vraiment", a entamé Primoz Roglic. "J'essaie de savourer le moment, les émotions." Après sa victoire sur le contre-la-montre de la 20e étape, samedi, le coureur de 33 ans n'avait pas encore la tête à célébrer. Il prend désormais la mesure de son accomplissement. "C'est toujours bon de gagner." Le Slovène est passé par toutes les émotions sur les deux dernières étapes. "L'énergie d'hier, et l'étape aujourd'hui dans cette ville spectaculaire, c'était très beau. J'en ai beaucoup profité", a-t-il commenté. Après trois victoires consécutives sur La Vuelta entre 2019 et 2021, Primoz Roglic remporte pour la première fois un autre grand tour. Il avait fini troisième du Giro 2019, et deuxième du Tour de France 2020. "Comme je dis toujours, chaque victoire est spéciale. Je suis reconnaissant d'avoir réussi à faire cela." Le vainqueur n'oubliera pas cette victoire historique, la première pour un Slovène sur les routes du Tour d'Italie. "Cela me restera pour toujours", a-t-il conclu. (Belga)