Une mère et ses deux filles portées disparues dans le Hainaut

Laetitia Degrott mesure 1m65, est de corpulence très mince et a de courts cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans bleu, une veste brune et des chaussures claires. Rosalyne mesure 1m30, est de corpulence mince et a les cheveux bruns mi-longs. Zoé mesure environ 1m00 et a de courts cheveux bruns. Les autorités demandent à Laetitia de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer. Les personnes disposant de renseignements permettant de localiser Laetitia Degrott et ses filles sont invitées à prendre contact immédiatement avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/ 30 300 ou via le numéro gratuit de Child Focus 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu (Belga)