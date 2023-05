Affaire Sanda Dia - Une manifestation dimanche à Bruxelles pour dénoncer "l'injustice"

La cour d'appel d'Anvers a acquitté vendredi les 18 prévenus, membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven, d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable. Ils ont cependant été condamnés à 200 à 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. "Nous pleurons Sanda Dia et notre système judiciaire par la même occasion. L'injustice n'est pas une fatalité et nous devons prendre la voix", indiquent les organisateurs de la manifestation dans un communiqué envoyé lundi. Ceux-ci affirment vouloir lutter "contre le racisme et contre ces fameux privilèges qui semblent ne pas loger les citoyens à même enseigne". Une première manifestation similaire s'est tenue samedi à Anvers. Des étudiants de l'ULB et de la VUB ont tenu à se mobiliser également dans la capitale, a précisé Jean Kitenge, étudiant à l'ULB à l'initiative de ce rassemblement. Le 5 décembre 2018, le cercle Reuzegom avait organisé une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, un étudiant âgé de 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar, où la victime avait dû rester plusieurs heures dans un puits glacé. L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après avoir ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime était décédée deux jours plus tard à l'hôpital. (Belga)