BNXT League - Charleroi s'impose à nouveau contre Louvain et atteint les quarts de finale des playoffs

Charleroi avait arraché la victoire au buzzer sur le terrain des Bears, samedi (82-83), grâce à un tir à trois points de Jhivan Jackson. Les Carolos devaient donc défendre, sur leur parquet, l'avantage acquis au match aller. Louvain a construit une courte avance de quatre points dans le premier quart, qui s'est maintenue jusqu'à la mi-temps (35-31). Les Louvanistes sont ensuite passés à côté de leur troisième quart-temps, au cours duquel Charleroi leur a infligé un 31-9 pour mener 62-44. Les Bears ont brièvement entretenu l'espoir en revenant à moins de 10 points, mais le Spirou a défendu son avance avec succès pour s'imposer 79-72. Héros carolo au match aller, Jackson a remis le couvert avec 19 unités et 6 rebonds aux côtés du meilleur marqueur, Marlon Makwa (21 pts) à l'arrière. Du côté louvaniste, John Fulkerson s'est distingué avec 16 points et 7 rebonds, alors que trois autres joueurs ont inscrit 10 points ou plus. Plus tôt dans la journée, Limburg United avait remporté sa double confrontation face à Malines, au même stade de la compétition. En quarts de finale des playoffs transfrontaliers, les Limbourgeois affronteront Groningue, qui a perdu la finale des playoffs nationaux néerlandais contre Leiden dans l'après-midi. (Belga)