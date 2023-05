Cinquante hectares de végétation détruits par les flammes dans les Fagnes

Selon les Eaux et forêts, l'origine des flammes est humaine car aucun phénomène naturel comme des orages et des éclairs n'explique le départ de flammes dans cette zone difficile d'accès. Les pompiers belges sont aidés par leurs collègues allemands et la protection civile. Ensemble, ils protègent certains points stratégiques. "Ce soir, 50 hectares sont partis en fumée, mais il est probable qu'on arrive au double lorsque l'intervention sera terminée", explique Francis Cloth, commandant de la zone 5. Dans leur mission, les pompiers sont aussi équipés d'un drone qui leur permet de surveiller les lieux et la propagation des flammes. (Belga)