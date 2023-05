Début d'importants exercices d'avions de combat de l'Otan en Europe du Nord

"Les exercices ont commencé (...) Notre première rotation est en cours", a déclaré à l'AFP le colonel Henrik Elo de l'armée de l'air finlandaise. Le pays nordique a mis un terme à des décennies de neutralité forcée puis de non-alignement militaire après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, en rejoignant l'Otan début avril. Organisé tous les deux ans par les pays nordiques depuis 2013, "Arctic Challenge" réunit cette année 14 nations (12 membres de l'Otan ainsi que la Suède en cours d'adhésion, et la Suisse). Des F-35 américains et de plusieurs pays européens, des Rafale et Mirage français, des F-16 belges, danois et néerlandais, des F-18 finlandais et suisses ou encore des Gripen suédois participent à l'exercice, qui doit prendre fin le 9 juin. "C'est le plus gros organisé jusqu'ici", a souligné le colonel Elo. Les avions seront stationnés dans le nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, ainsi que sur la base finlandaise de Pirkkala-Tampere. L'exercice coïncide avec une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Oslo cette semaine, ainsi qu'une visite du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en Finlande jeudi et vendredi. (Belga)