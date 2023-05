Feux de forêts: l'UE a doublé sa flotte de bombardiers d'eau en vue de l'été

L'été dernier, qui fut le plus chaud jamais enregistré en Europe, a vu partir en fumée 1,6 million d'hectares dans 45 pays, presque un record. Et en ce début d'année, le Portugal, l'Espagne, le sud de la France et le nord de l'Italie (malgré les récentes inondations) ont déjà connu de dures sécheresses. "Cette année est déjà plus sèche que la moyenne. Et la sécheresse, combinée aux canicules que nous prévoyons, est un facteur important de feux de forêts", souligne le commissaire slovène, dans un entretien avec les agences de presse réunies dans l'European Newsroom (ENR). La réserve stratégique de l'UE contre les feux de forêt a été renforcée: de 13 appareils, elle est passée à 28. Les États membres peuvent y faire appel quand leurs capacités d'intervention sont dépassées et que d'autres États membres ne peuvent intervenir. En outre, 400 pompiers de dix États membres sont envoyés préventivement au Portugal, en France et en Grèce. (Belga)