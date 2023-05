Intempéries - Un puissant typhon en route vers le Japon

Selon les services météorologiques japonais, ce second typhon dans la saison des tempêtes tropicales se déplace en mer lundi à une allure de 15km/h, à l'ouest des Philippines. Les prévisionnistes japonais tablent sur une arrivée à Okinawa le 31 mai, rapporte la chaine de télévision NHK. La population est mise en garde contre une période prolongée de conditions de tempête. Dans d'autres parties du pays, à l'est et l'ouest, d'intenses pluies sont aussi attendues dans les prochains jours, avec des risques de glissement de terrain. (Belga)