Les Red Lions Hendrickx, Van Aubel et Dockier couronnés champions des Pays-Bas avec Pinoké

Bloemendaal avait remporté les deux derniers titres aux Pays-Bas, compilant également trois victoires consécutives en Coupe d'Europe (EHL). Le club était resté invaincu dans son antre du Kopje sur les seize derniers matchs. Pinoké s'y était imposé en mars 2022, 1-2. Une fois de plus, Pinoké, qui s'était qualifié de justesse pour les playoffs, a rendu la tâche difficile à Bloemendaal. Plusieurs penalty-corners de Pinoké sont restés infructueux, tandis que les champions en titre devaient jouer en contre-attaque. Landbrug a ouvert la marque à l'approche de la mi-temps. Après le repos, Bloemendaal est remonté sur le terrain avec un esprit conquérant et offensif, mais a souvent buté sur Hendrickx. Le spécialiste des penalty-corners s'est particulièrement illustré sur le front défensif. Dans le quatrième quart-temps, le Red Lion a infligé la deuxième salve. Sur un penalty-corner donné par Van Aubel, il s'est appuyé sur son stoppeur Sebastian Dockier pour doubler l'avance des siens. Bloemendaal s'est effondré ensuite, et Landbrug puis De Vilder ont porté la marque à 0-4, à six minutes de la fin. (Belga)