Naufrage d'un bateau de touristes sur le lac Majeur: le bilan passe à 4 victimes

Le bateau touristique transportait une vingtaine de personnes et a chaviré dimanche près de la ville de Lisanza. Deux personnes avaient été déclarées décédées et deux passagers étaient portés disparus dans la soirée. Les corps ont été retrouvés par des plongeurs. Il n'y a plus de personnes portées disparues désormais. L'accident a été provoqué par le mauvais temps, selon le Corriere della Sera. (Belga)