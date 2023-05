PGA Tour - Thomas Detry termine 21e du Charles Schwab Challenge, victoire de l'Argentin Grillo

Detry a réussi quatre birdies mais a notamment concédé deux bogeys. Le Bruxellois de 30 ans a terminé avec 279 coups, soit sept de plus que l'Argentin Emiliano Grillo et l'Américain Adam Schenk. Un play-off a dû départager les deux leaders et c'est finalement l'Argentin qui l'a emporté grâce à un birdie. Il s'agit de sa deuxième victoire sur le PGA Tour, après l'Open Frys.com en 2015. (Belga)