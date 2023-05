Pro Golf Tour - Kristof Ulenaers à un coup de la tête à l'issue du premier tour de l'Open de Riedhof

Le Limbourgeois de 24 ans a concédé un double bogey au 12e trou en plus d'un bogey, ce qui a quelque peu altéré sa carte, alors qu'il a réussi sept birdies, dont quatre sur les cinq derniers trous. Le Portugais Pedro Lencart trône en tête, 5 sous le par avec autant de birdies qu'Ulenaers, mais seulement deux bogeys. Six golfeurs le talonnent à une longueur. James Meyer de Beco et Jean De Wouters occupent la 25e place partagée avec 71 coups, à 4 coups de la tête. Arnaud Galand est 98e après avoir rendu une carte de 76. (Belga)