Roland-Garros - Gillé et Vliegen en double, cinq Belges côté féminin dont Elise Mertens

Sander Gillé (ATP 40 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 41), 29 ans, sont les seuls Belges dans le tableau du double messieurs à Paris cette année. La paire de Coupe Davis sera opposée à forte opposition au premier tour contre les Croates, 8e tête de série, Nikola Mektic, 34 ans, 15e mondial en double, et Mate Pavic, 29 ans, 13e. C'est la cinquième fois que Gillé et Vliegen sont dans le tableau final en double avec un quart de finale en 2019 sur la terre battue parisienne. Côté féminin, 3e paire tête de série avec sa partenaire australienne Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale, Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, a hérité en entrée des Américaines Danielle Collins (WTA 133), 29 ans, et Emma Navarro (non-classée), 22 ans. Quarts de finaliste à l'Open d'Australie, Indian Wells et Miami sur dur cette année, Mertens et Hunter ont remporté le tournoi sur terre battue de Rome juste avant de venir à Paris. Greet Minnen (WTA 56), 25 ans, qui fait la paire avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 47), 26 ans, sera opposée à l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271), 21 ans, et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67), 25 ans. Maryna Zanevska (WTA 191), 29 ans, et Kimberley Zimmermann (WTA 39), 27 ans, associées, devront jouer contre les Françaises, invitées, Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039), 24 ans, et Fiona Ferro (ncl), 26 ans. Kirsten Flipkens (WTA 46), 37 ans, et l'Américaine Shelby Rogers (WTA 602), 30 ans, seront face au 1er tour à l'Américaine Sabrina Santamaria (WTA 59), 30 ans, et l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz (WTA 472), 31 ans. (Belga)