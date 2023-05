Roland-Garros - Kvitova et Kudermetova, 10e et 11e au classement mondial, sorties au premier tour

Après un break en début de match, Kvitova s'est effondrée en concédant son service à deux reprises et s'inclinant 6-3 dans la première manche. Demi-finaliste en 2012 et 2020, la Tchèque n'a su redresser la barre et s'est rapidement vue menée 3-0 dans le deuxième set. Malgré deux contre-breaks, la joueuse de 33 ans s'est inclinée 6-4. Ce n'est que la deuxième fois en treize participations que Petra Kvitova sort au premier tour de Roland-Garros. Cocciaretto, pour sa deuxième apparition sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, s'en va affronter au deuxième tour la qualifiée suisse Simona Waltert, 128e joueuse mondiale. La Russe Veronika Kudermetova, qui pointe à la 11e place au classement WTA, a connu le même sort que Kvitova. Elle s'est inclinée contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100), 6-3, 6-1 en 1h19. Quart de finaliste l'année dernière, Kudermetova signe sa plus mauvaise performance depuis sa première participation en 2019. Shmiedlova s'en va elle défier l'Espagnole Aliona Bolsova Zadoinov, repêchée des qualifications et classée 131e mondiale. Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 89), éliminée par la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 58) 7-5, 7-6 (7/3) et Ysaline Bonaventure, battue par la Russe Anna Blinkova (WTA 56) 6-2, 6-0, ont été sorties au premier tour. Après deux jours de compétition, il ne reste donc plus qu'une Belge dans les tableaux de simple. Elise Mertens (WTA 28) affrontera mercredi la Colombienne Camila Osorio (WTA 86), 21 ans, repêchée des qualifications. (Belga)