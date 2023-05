Roland-Garros - Vliegen, coach du prochain adversaire de Hurkacz tombeur de Goffin: "David semblait bien"

"J'ai repris avec Tallon en décembre", a expliqué Kristof Vliegen lundi. "J'avais déjà travaillé avec lui pendant quatre ou cinq ans au début de sa carrière. Je ne l'ai pas accompagné en Australie, car je devais régler certaines choses avec mes enfants et mon travail au BATD, mais j'étais avec lui à Rotterdam, où il a atteint les demi-finales. Il a aussi eu trois balles de match contre Rublev à Doha. Il fait un très bon début de saison. Ensuite, il s'est blessé à Madrid, une entorse avec une petite déchirure d'un ligament. Mais dimanche, contre l'Espagnol Martinez, cela s'est bien passé. Il a su batailler cinq sets et gagner. Le gros point fort de Tallon, c'est qu'il fait 90 kilos de muscles, pour 1,88 mètre. Bref, c'est une belle bête. Il envoie du lourd et sert très bien. Il sait tout faire, mais doit apprendre à jouer la bonne balle au bon moment. Il est déjà passé de 98e à 35 à l'ATP en quelques mois. Il faudra qu'il sorte Hurkacz de sa zone de confort. Il y a moyen. J'ai vu que Goffin a eu un break d'avance dans chacun des quatre premiers sets. Il avait donc la place pour gagner. David avait d'ailleurs tapé avec Tallon la veille du match et il semblait bien. Il ne reviendra pas dans le top 10 mondial, car il a 32 ans, mais il ne restera pas entre 100 et 150. Ce n'est pas lui". (Belga)