Serie A - Luciano Spalletti a demandé "une année sabbatique", annonce le président de Naples

"Spalletti est un homme libre", a expliqué De Laurentiis. "Quand quelqu'un vient te voir et te dis: 'J'ai fait le maximum, un cycle de ma vie s'est conclu, j'ai un contrat avec vous, mais je préfèrerais avoir une année sabbatique...' Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'y opposes? Il a donné, je le remercie, et maintenant c'est bien qu'il continue à faire ce qu'il a envie de faire." Les rumeurs de départ de Spalletti se multiplient depuis quelques semaines, mais l'entraîneur n'a jusqu'ici pas confirmé qu'il quitterait le club, assurant que le club communiquerait en fin de saison. Arrivé en 2021, Spalletti a ramené le 'Scudetto' au pied du Vésuve, 33 ans après le dernier titre remporté par Naples avec Maradona. Spalletti a décroché, à 64 ans, son premier titre de champion d'Italie. Avec l'AS Rome, qu'il a entraînée entre 2005 et 2009 et entre janvier 2016 et 2017, il avait remporté deux Coupes d'Italie et terminé quatre fois à la deuxième place du championnat. Il avait gagné deux titres en Russie avec le Zenit Saint-Pétersbourg, qu'il a dirigé de 2009 à 2014. Dans sa carrière, Spalletti a aussi entraîné l'Empoli, la Sampdoria, Venise, l'Udinese, l'Ancona et l'Inter Milan. Assuré du titre depuis plusieurs semaines après avoir survolé la Serie A, Naples terminera la saison dimanche avec la réception de la Sampdoria. Le club recevra son trophée après le match et une grande fête suivra, a confirmé le président. (Belga)