Serie A - Luciano Spalletti confirme qu'il va quitter Naples à l'issue de la saison

"J'ai besoin de me reposer parce que je me sens un peu fatigué, j'ai besoin de rester un peu en retrait", a déclaré le technicien italien de 64 ans, selon des propos rapportés par les médias italiens, en recevant un prix au centre technique national de Coverciano. Aurelio De Laurentiis, président et propriétaire de Naples, avait annoncé dimanche soir que son entraîneur avait demandé une "année sabbatique". Les rumeurs de départ de Spalletti se multipliaient depuis quelques semaines, mais l'entraîneur n'avait pas encore confirmé qu'il quitterait le club, assurant que le club communiquerait en fin de saison. "Je ne sais pas si on peut appeler ça une année sabbatique, mais je lui ai dit que je m'arrête cette saison, je n'entraîne ni Naples ni une autre équipe", a expliqué Luciano Spalletti, qui a conduit le club napolitain vers son troisième scudetto, le premier depuis 33 ans et l'époque Maradona. C'était le premier titre de champion d'Italie pour l'entraîneur du Napoli. Avec l'AS Rome, qu'il a entraîné entre 2005 et 2009 et entre janvier 2016 et 2017, il avait remporté deux Coupes d'Italie et terminé quatre fois à la deuxième place du championnat. Il avait gagné deux titres en Russie avec le Zenit Saint-Pétersbourg, qu'il a dirigé de 2009 à 2014. Dans sa carrière, Spalletti a aussi entraîné l'Empoli, la Sampdoria, Venise, l'Udinese, l'Ancona et l'Inter Milan. Assuré du titre depuis plusieurs semaines après avoir survolé la Serie A, Naples terminera la saison dimanche avec la réception de la Sampdoria. (Belga)