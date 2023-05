Tour du Limbourg - Gerben Thijssen s'impose au sprint devant Caleb Ewan

Sept coureurs ont formé l'échappée du jour, dont trois Belges: Lionel Taminiaux (Alpecin-Deceuninck), Ceriel Desal (Bingoal-WB) et Davide Bomboi (TDT-Unibet Cycling). Après avoir compté plus de quatre minutes d'avance sur le peloton, le groupe de tête a été rattrapé à 20 km de l'arrivée. Dans la montée du Kolmontberg (800m à 4.1%), l'avant-dernière difficulté de la journée à 8,5 km de l'arrivée, Luca Van Boven (Bingoal-WB) a tenté de surprendre le peloton. Dans le même temps, l'Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny), un des favoris pour la victoire, a été victime d'un ennui mécanique. Van Boven a finalement été repris à 3 km de la ligne, au moment où Ewan a réintégré le peloton. La victoire s'est alors jouée dans un sprint massif où Thijssen s'est montré le plus rapide devant Ewan et le Polonais Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health). Le champion de Belgique Tim Merlier (Soudal Quick-Step), pourtant en tête avant le dernier virage, a terminé 4e. Thijssen, 24 ans, décroche la 6e victoire de sa carrière, la troisième cette saison après le GP Monseré et la Bredene-Coxyde Classic. Il succède au palmarès de l'épreuve à Arnaud De Lie. (Belga)