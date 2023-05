Une centaine de personnes rendent hommage à la femme décédée à Saint-Nicolas

En la mémoire de la victime, sa famille, ses amis et proches se sont rassemblés devant sa maison pour un hommage silencieux. Ils ont déposé des fleurs, allumé des bougies et lâché des ballons blancs. Le père de la trentenaire s'est adressé aux personnes présentes. Lui qui vit en Thaïlande a déclaré qu'il ramènerait l'urne de sa fille à son retour chez lui. "Je reviendrai pour le procès. Je veux pouvoir regarder l'homme qui a tué ma fille dans les yeux et lui demander pourquoi il a fait ça." Le parquet de Flandre orientale a confirmé dimanche avoir placé deux suspects sous mandat d'arrêt. Il s'agit de deux trentenaires, dont l'un était une ancienne connaissance de la victime. (Belga)