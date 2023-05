Assises Hainaut - Claudy Putman et Johnny Vanhoutte coupables de vols avec violence et d'un meurtre

Les deux hommes sont coupables de la circonstance aggravante de meurtre, commis dans la maison de la rue du Bas Quartier à Tournai où les dealers avaient transformé le logis en supermarché de la drogue. Les deux hommes sont aussi coupables du vol avec violence commis le 3 septembre 2020 à Tournai, au préjudice d'un autre vendeur de stupéfiants, originaire de Brest. Les faits n'étaient pas contestés, sauf l'intention d'homicide dans le chef de Johnny Vanhoutte. Les jurés ont estimé qu'il était coupable, car il savait que Claudy Putman avait emporté une arme létale avec lui et que, donc, il a eu connaissance du risque et il a accepté la possibilité qu'un meurtre puisse être commis. De plus, il ne s'est jamais désolidarisé de Claudy Putman avant, pendant et après les faits. Il a donc été impliqué concrètement dans l'exécution du crime. Grégory Doucet est décédé à l'âge de 46 ans. (Belga)