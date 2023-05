Bourse de Bruxelles - Pertes accrues, le BEL 20 est repassé sous ses 3.600 points

UCB (79,32) était en tête avec une chute de 3,97% devant AB InBev (51,28) et Aedifica (63,95) qui abandonnaient 3,15 et 2,37%, arGEN-X (368,40) et Solvay (101,00) reculant de 1,86 et 0,83%, Galapagos (39,50) de 2,08%. KBC (60,18) et Ageas (40,04) valaient 1,34 et 1,45% de moins que la veille, Ackermans (155,50) et Cofinimmo (73,70) reculant de 1,33 et 1,27%, Umicore (26,80) et Aperam (32,03) de 1,72 et 1,75%. Proximus (7,17) reperdait 1,02% tandis que Sofina (200,80) et Melexis (86,00) se démarquaient par des hausses de 1,26 et 1,47%, WDP (26,26) remontant de 0,46%. Elia (114,00) reculait quant à elle de 1,98% pour un repli de 0,35%, compte tenu de son détachement de coupon. Roularta (17,20) reculait par ailleurs de 5,75% pour un repli de 0,29% seulement, compte tenu de son détachement de coupon. Tubize (69,10) chutait de 4,4% dans le sillage de UCB, Atenor (24,30) plongeant de 10,6% tandis que Iep Invest (4,98) reculait de 5,1%, Kinepolis (42,20) et Econocom (2,76) de 3,5 et 3%. Biosenic (0,1235) et Biocartis (0,55) chutaient enfin de 2,7 et 3,5%, Oxurion (0,0053) reperdant 3,6% à l'inverse de Nyxoah (7,16), en hausse de 1,4%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0735 USD, contre 1,0705 dans la matinée et 1,0710 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.675 euros, en progrès de 220 euros. (Belga)