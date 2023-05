Challenger de Vicenza - Kimmer Coppejans sorti au premier tour en simple

L'Ostendais, 29 ans, 170e mondial, a été battu en deux sets par l'Argentin de 22 ans, Francisco Comesana (ATP 241) 6-3, 7-6 (7/4). La partie a duré près de deux heures (1 heure et 54 minutes). Kimmer Coppejans avait été sorti il y a une semaine au premier tour des qualifications à Roland-Garros par l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 135). Le numéro 3 belge reste cependant encore dans le tournoi à Vicenza, mais en double où il fait la paire avec un autre Argentin Marco Trungelliti, 33 ans. Coppejans et Trungelliti seront opposés au premier tour à la deuxième tête de série formée par le Polonais Szymon Walkow et l'Ukrainien Vladyslav Manafov. (Belga)