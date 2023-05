Championnat EBU de l'UE des super-coqs - Geram Eloyan sera "beaucoup plus au point" pour la défense de son titre contre La Femina

Le Bruxellois d'origine arménienne avait conquis la ceinture en remplaçant La Femina, blessé lors de sa préparation, le 11 février au Palais des Sports d'Agde contre l'ex-champion de France Florian Montels, qu'il avait battu 2-1 aux points (116-112, 115-113, 113-115). L'EBU avait alors indiqué que le nouveau champion devait obligatoirement remettre sa ceinture en jeu contre La Femina, le champion d'Italie en titre, toujours invaincu. "On ne choisit pas toujours ses adversaires", a commenté Geram Eloyan qui s'attend à un challenger de taille. "Mais cela ne me pose aucun souci. Je veux aller le plus haut possible dans mon sport, et il est logique de devoir en découdre avec des boxeurs de qualité. Je n'étais pas favori en France non plus. Cela ne m'a pas empêché de l'emporter contre Montels sans avoir réussi à le mettre k.o, et malgré le pointage défavorable du juge irlandais." Eloyan bénéficiera d'une meilleure préparation pour sa défense de titre. "À Agde, je n'avais quasiment aucun travail de fond derrière moi, alors que j'ai cette fois bénéficié d'une préparation complète. Je suis donc beaucoup plus au point sur tous les plans. Et j'ai aussi eu l'occasion de bien étudier la boxe de mon rival, qui n'est pas sans failles. À moi d'en profiter", a conclu le tenant du titre dont l'objectif suivant devrait être la ceinture du Britannique Liam Davies (27 ans, 13 victoires dont 5 par k.o, zéro défaite). (Belga)