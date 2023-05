Grève dans les hôpitaux Iris à Bruxelles pour plus de moyens et de meilleures conditions

Les syndicats demandent "plus de respect, plus de moyens et plus de considération". Ces revendications font suite à des "conditions de travail inacceptables", selon les syndicats. Les revendications s'adressent principalement au ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo), après des actions antérieures et plusieurs séries de concertations. Les syndicats demandent de meilleures conditions de travail, car de nombreux travailleurs abandonnent en raison d'une pression de travail excessive, ce qui alourdit encore la charge de travail des travailleurs restants. Les syndicats appellent aussi, et notamment, à ce que tous les départs soient remplacés. Ils souhaitent également que l'indemnité kilométrique soit à l'avenir soumise au système d'indexation automatique. Actuellement, cette indemnité doit être renégociée chaque année. Les syndicats menacent d'organiser d'autres grèves et manifestations si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Selon eux, la volonté de faire grève est très forte au sein du personnel des hôpitaux Iris. "Nos hôpitaux publics restent des services publics essentiels. Nous devons continuer à pouvoir offrir des soins de qualité à tous ceux qui en ont besoin, mais dans de meilleures conditions de travail pour le personnel", peut-on lire dans un communiqué de presse commun. (Belga)