Incendie dans les Hautes Fagnes - Un seul hélicoptère ne suffit pas pour éteindre l'incendie dans les Fagnes

"La météo joue en notre défaveur. Même si les flammes sont toujours contenues dans une zone de 200 hectares que nous avions définie, le feu brûle toujours", explique Francis Clothe. Des nombreux pompiers belges et allemands sont toujours présents, tout comme la protection civile. Ils arrosent préventivement certaines zones de manière à empêcher le feu de se développer et d'atteindre des territoires plus sensibles au niveau de la biodiversité. (Belga)