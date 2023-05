La circulation des trains fortement perturbée en raison d'un heurt de personne

Peu avant midi, un accident de personne était déjà survenu à hauteur de Havinnes (Tournai), ce qui avait mené à l'interruption de la circulation ferroviaire, dans les deux sens, entre les gares de Tournai et Leuze-en-Hainaut, sur la ligne Tournai-Bruxelles. "Le trafic sur cet axe a été rétabli peu après 17h30", a indiqué Infrabel, mais en raison du heurt d'une personne à Ruisbroek, la "circulation ferroviaire restait limitée à Hal". Concrètement, plus aucun train ne circulait entre Bruxelles-Midi et Hal, dans les deux sens, de même qu'entre Bruxelles-Midi et Braine-le-Comte et Mons, également dans les deux directions. La circulation sur la ligne à grande vitesse vers Paris est également perturbée. Le trafic a toutefois pu reprendre vers 18h10 sur trois des quatre voies, à vitesse limitée, a indiqué Infrabel, qui prévient que la situation reste malgré tout "très compliquée pour la fin de l'heure de pointe du soir". (Belga)