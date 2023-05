La Wallonie réfléchit à un budget récurrent pour l'entretien de ses infrastructures

Il y était interpellé par plusieurs députés MR, soutenus par Les Engagés, inquiets du report de nombreux chantiers au sud du pays. "Au 15 décembre, quelque 300 projets du Plan Mobilité et Infrastructures pour tous 2020-2026 étaient déjà retardés et on ne voit rien bouger pour 2023", a ainsi déploré le chef de groupe du MR au parlement wallon, Jean-Paul Wahl. "On a l'impression que ça bloque à tous les étages. Il faut qu'une dynamique se mette en place et ça, c'est la responsabilité du ministre" même si la législature a été marquée par un enchaînement de crises, a poursuivi le chef de file libéral en pointant également "la lourdeur de la structure administrative". "Aujourd'hui, il faut taper du poing sur la table et il faut que ça avance. Tous ces dossiers qui trainent, ça devient insupportable", a-t-il ajouté. "Vous listez les reports tout en oubliant de citer tous les chantiers en cours. Mais nous sommes tous d'accord sur un point : l'état du réseau routier doit être amélioré", a répondu le ministre Henry. Dans ce cadre, "nous réfléchissons à un budget récurrent pour l'entretien du réseau, hors plan d'investissement", ce qui n'existe pas actuellement, a-t-il déclaré. "Il n'y a aucune volonté de supprimer ou de reporter des travaux. Au contraire, nous essayons de les accélérer, mais on peut admettre que l'on a connu une législature complexe", a conclu le ministre. (Belga)