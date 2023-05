Le Néerlandais Quincy Promes poursuivi pour avoir importé de la cocaïne

Le footballeur de 31 ans est accusé, aux côtés d'un autre Néerlandais de 31 ans, d'avoir importé en janvier 2020 "plusieurs centaines de kilos" de cocaïne, notamment via le port d'Anvers, en Belgique, a indiqué le ministère public auprès de l'AFP. L'ancien joueur de l'Ajax et international néerlandais était déjà soupçonné d'implication dans un trafic de drogue et de participation à une organisation criminelle. L'audience préliminaire se tiendra lundi, selon les médias locaux. Le joueur ne sera pas présent en raison d'obligations contractuelles avec son club, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP. Dans une autre affaire, le ministère public néerlandais avait requis en mars deux ans de prison contre Quincy Promes accusé d'avoir poignardé un cousin lors d'une querelle en juillet 2020. Le footballeur était initialement poursuivi pour tentative d'homicide mais sur la base de plusieurs témoignages, le parquet a conclu qu'il n'y avait pas de preuves pour établir que son but était de tuer la victime. L'international néerlandais, né à Amsterdam, jouait à l'Ajax à l'époque des faits. Il est retourné début 2021 au Spartak Moscou, où il avait déjà joué quatre saisons de 2014 à 2018. Promes a disputé l'Euro en juin 2021 avec les Oranje, avec le statut de remplaçant, mais n'a plus été sélectionné depuis. (Belga)