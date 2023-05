Les Belges à l'étranger - Mertens et Galatasaray champions en battant Ankaragücu, Fenerbahce gagne aussi

Mauro Icardi a montré la voie en inscrivant dès la 7e minute son 20e but de la saison. Les locaux ont égalisé par l'intermédiaire de Milson (16e) mais l'attaquant prêté par le Paris-Saint-Germain a inscrit un nouveau but avant la pause (39e). Baris Yilmaz (73e) puis Sergio Oliveira (78e) ont enfoncé le clou en fin de match et offert le championnat à leur club. Dries Mertens, qui a remporté le premier titre de champion national de sa carrière, a joué 65 minutes en soutien de l'attaquant avant d'être remplacé par le Français Léo Dubois. Même en disposant d'Antalyaspor à domicile mardi (2-0), le Fenerbahce de Michy Batshuayi ne pourra pas rejoindre le voisin stambouliote, qu'il affrontera lors de la dernière journée de championnat dimanche. Batshuayi et ses coéquipiers comptent 77 points, soit 5 de moins que Galatasaray. Enner Valencia (2e) et Miha Zajc (90e+5) ont marqué pour Fenerbahce. Batshuayi a joué 68 minutes, remplacé par Joao Pedro. (Belga)