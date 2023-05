Météo - Ciel couvert sur le nord et l'ouest, du soleil au centre et dans le sud

Les maxima varieront entre 14°C en bord de mer, 19°C dans le centre du pays et jusqu'à localement 23°C en Gaume. Le vent modéré de nord-est restera bien présent. Le long du littoral il deviendra assez fort de nord-nord-est avec des pointes de 55 km/h. Ce soir, les nuages pourraient se montrer un peu plus présents sur l'ouest et le nord du pays. Le ciel redeviendra ensuite étoilé ou peu nuageux dans toutes les régions au cours de la nuit. Les minima varieront entre 6 et 12°C. Le vent sera modéré de nord-est. Le long du littoral il sera encore assez fort dans un premier temps. Mercredi, le soleil restera le maître du ciel avec des maxima de 18°C en bord de mer à 23 ou 24°C en de nombreux endroits dans l'intérieur du pays. Le vent sera modéré de nord-est. Le long du littoral, il deviendra assez fort de nord-nord-est. Jeudi, sur le nord et l'ouest du pays, la journée débutera par de la grisaille puis en cours de journée, la nébulosité deviendra variable. Ailleurs, le temps restera ensoleillé. Les maxima varieront entre 14°C en bord de mer, 20°C dans le centre du pays et jusqu'à 25°C dans l'extrême sud. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de nord à nord-est. Vendredi, le temps sera ensoleillé dès le matin sur le sud du pays. Sur la partie nord du pays, il faudra attendre la dissipation de la grisaille matinale avant de revoir le soleil. Les maxima varieront autour de 19°C dans le centre. (Belga)