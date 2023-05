NBA - Bob Myers, le manager général des Golden State Warriors, quitte son poste

Le dirigeant de 48 ans a été embauché comme manager général adjoint de Golden State en 2011 et promu au poste de manager général l'année suivante, réussissant notamment un coup de maître à la draft 2012 en récupérant Draymond Green avec le 35e choix, après Harrison Barnes en 7 et Festus Ezeli au 30e choix. À l'issue de la saison 2014-2015, Bob Myers a été récompensé par le titre d'Executive of the Year remis au meilleur manager général de la NBA. Cette année-là, les Warriors dirigés par le nouveau coach Steve Kerr ont remporté leur premier titre en quarante ans. Au cours du mandat de onze saisons de Bob Myers en tant que manager général, les Golden State Warriors, éliminés en 2023 en playoffs face aux Los Angeles Lakers, ont remporté quatre championnats NBA pour six participations aux finales NBA. Ils ont également établi un nouveau bilan record en 2015-2016, avec 73 victoires pour seulement 9 défaites, effaçant des tablettes le record des Chicago Bulls de Michael Jordan en 1995-1996 (72-10). Myers est considéré comme l'un des architectes du succès des Warriors, ayant contribué à retenir le noyau de joueurs à la base de ces succès. Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson sont notamment restés dans la baie pendant les onze ans passés par la franchise sous sa gestion. (Belga)